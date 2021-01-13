Визит премьер-министра Индии Моди находится в финальной стадии подготовки

Дмитрий Песков рассказал о темах, которые обсудят политики.

Москва и Нью-Дели чуть позже объявят о датах рабочего визита в Россию индийского премьер-министра Нарендры Моди, однако его подготовка уже находится на финальной стадии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 2 июля сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Мы объявим - по договоренности с нашими индийскими друзьями - чуть позже этот визит официально, я лишь еще раз вам могу подтвердить, что визит находится в финальной стадии подготовки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник подчеркнул, что эта поездка является "очень важной". По его словам, российский президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Наренда Моди обсудят вопросы региональной и глобальной безопасности, а также торгово-экономическое взаимодействие между двумя странами.

Песков прокомментировал заявления Трампа про готовность закончить конфликт на Украине.

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