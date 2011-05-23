Москва заметила, что экс-президент США не раскрыл сути своего предложения.

В Кремле прокомментировали заявления бывшего американского президента, члена Республиканской партии Дональда Трампа про готовность закончить региональный конфликт на Украине за один день. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 2 июля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Не зная сути, прокомментировать не можем. Это не первое высказывание Трампа на этот счет, и раньше он тоже высказывался в этом же ключе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Кремль осуждает дискриминацию российских СМИ со стороны НАТО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости