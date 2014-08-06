Песков: Кремль осуждает дискриминацию российских СМИ со стороны НАТО

По его словам, Москва не ждет от альянса соблюдения принципов информационной открытости и транспарентности.

Кремль осуждает дискриминацию российских СМИ со стороны НАТО. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос об отказе в аккредитации журналистов "Известий" на саммит НАТО, Песков отметил, что Москва не ждет от альянса соблюдения принципов информационной открытости и транспарентности. По его словам, таким способом НАТО и его соответствующие службы прибегают к дискриминационной политике в отношении СМИ по страновой принадлежности.

Мы, конечно же, решительно осуждаем такие дискриминационные упражнения со стороны НАТО. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что стягивание ВСУ к белорусской границе беспокоит как Минск, так и Москву.

Видео: kremlin.ru