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Песков: стягивание ВСУ к белорусской границе беспокоит как Минск, так и Москву

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В Кремле напомнили, что Белоруссия является союзным государством.

Стягивание украинских войск к белорусской границе беспокоит как Минск, так и Москву. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что Белоруссия является союзным государством. Он также отметил, что у Москвы и Минска есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб.

Конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщали, что в Кремле надеются на восстановление спокойствия в Боливии.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: белоруссия, вооруженные силы украины, граница, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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