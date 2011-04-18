В Кремле надеются на восстановление спокойствия в Боливии

Дмитрий Песков назвал ситуацию в Боливии внутренним делом страны.

Москва рассчитывает на скорейшее восстановление спокойствия на территории Боливии в соответствии с внутренним законодательством, без вмешательства извне, со стороны третьих участников. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 июня сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной конституционной законности. Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия. Надеемся, что так и будет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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