Песков: оставшиеся в России западные банки выполняют важные функции

Оставшиеся в России западные банки выполняют важные функции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, западные банки в России выполняют важные функции по переводу средств в интересах зарубежных клиентов. Песков отметил, что в российской экономике работает очень много западного бизнеса.
У них здесь огромные многомиллиардные инвестиции и большинство компаний не ушли, а продолжают работать на этом рынке.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что Путин готов к диалогу с Макроном.
Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все