Песков: оставшиеся в России западные банки выполняют важные функции

По его словам, западные банки в России выполняют важные функции по переводу средств.

Оставшиеся в России западные банки выполняют важные функции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, западные банки в России выполняют важные функции по переводу средств в интересах зарубежных клиентов. Песков отметил, что в российской экономике работает очень много западного бизнеса.

У них здесь огромные многомиллиардные инвестиции и большинство компаний не ушли, а продолжают работать на этом рынке. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Путин готов к диалогу с Макроном.

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