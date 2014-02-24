Песков: Путин готов к диалогу с Макроном

Президент РФ Владимир Путин готов к диалогу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам. Песков уточнил, что президент настроен вести переговоры ради дела и достижения конкретного результата. Официальный представитель Кремля напомнил, что инициатором сворачивания отношений РФ и Франции была французская сторона
Ранее Песков заявил, что Путин не планирует обращение по терактам в Крыму и Дагестане.
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