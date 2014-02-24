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Песков: Путин готов к диалогу с Макроном

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По его словам, президент РФ неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам.

Президент РФ Владимир Путин готов к диалогу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам. Песков уточнил, что президент настроен вести переговоры ради дела и достижения конкретного результата. Официальный представитель Кремля напомнил, что инициатором сворачивания отношений РФ и Франции была французская сторона

Ранее Песков заявил, что Путин не планирует обращение по терактам в Крыму и Дагестане.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: владимир путин, дмитрий песков, президент россии, президент франции, пресс-секретарь президента россии, эммануэль макрон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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