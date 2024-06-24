Песков: Путин не планирует обращение по терактам в Крыму и Дагестане

В Кремле оценили решения, предпринимаемые властями РФ по ситуации в Крыму и Дагестане.

Российский президент Владимир Путин не планирует выступить со специальным обращением в связи с терактами в Севастополе и Дербенте. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 июня сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что глава государства воскресенье постоянно получал доклады и давал необходимые поручения в связи с произошедшими трагедиями в Крыму и Дагестане. Лидер страны и сегодня продолжает получать информацию о помощи пострадавшим.

Нет, в настоящий момент - нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

"Президент работает в Кремле. Разумеется, он продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим в результате ракетной атаки на Крым, как оказывается помощь тем, кто был ранен, родным, тем, кто потерял своих родственников в результате нападения преступников в Дагестане", - сказал Песков журналистам.

Напомним, что 23 июня Украина совершила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS американского производства с кассетными боевыми частями. Четыре объекта противника были сбиты, подрыв пятой произошел в воздушном пространстве. По словам главы города Михаила Развожаева, в результате жертвами трагедии стали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, а также более 150 человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Местными властями 24 июня объявлено днем траура. В тот же день группа террористов в Дербенте и Махачкале совершила нападения на два православных храма и две синагоги. Погибли свыше 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских лиц. В списке жертв трагедии указан отец Николай, который свыше 40 лет служивший в православном храме. Преступниками было ранено 25 человек.

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