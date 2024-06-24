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Песков: пока нет никаких решений насчет закрытия курортного сезона после ударов ВСУ

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В Кремле ценили последствия для курорта после удара ВСУ по Севастополю.

Российское руководство пока что не принимало никаких решений насчет закрытия курортного сезона в Крыму после атаки Вооруженных сил Украины на город Севастополь. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 июня сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, обсуждает ли глава государства такую возможность с регионами и силовым блоком страны. 

Никаких решений на этот счет не принималось. И пока по этой теме я сказать ничего не могу.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: заявление Столтенберга о ядерном оружии ведет к нагнетанию напряженности.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, крым, курортный сезон, севастополь, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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