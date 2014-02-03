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Песков: заявление Столтенберга о ядерном оружии ведет к нагнетанию напряженности

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В Кремле ответили на заявление о том, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности.

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о ядерном оружии ведет к нагнетанию напряженности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на заявление Столтенберга, который заявил, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности.

Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Запад без устали нагнетает напряженность.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, йенс столтенберг, нато, пресс-секретарь президента россии, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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