Песков: заявление Столтенберга о ядерном оружии ведет к нагнетанию напряженности

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о ядерном оружии ведет к нагнетанию напряженности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на заявление Столтенберга, который заявил, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности.
Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что Запад без устали нагнетает напряженность.
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