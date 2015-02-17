  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:27
176
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: Запад без устали нагнетает напряженность

0 0

Он подчеркнул, что западные государства выходят на новые витки эскалации.

Запад без устали нагнетает напряженность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

Песков напомнил слова российского лидера о том, что большую опасность представляют страны коллективного Запада. Он подчеркнул, что западные государства выходят на новые витки эскалации.

Конечно же, это не может все происходить без ответа России.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков прокомментировал реакцию Зеленского на мирные инициативы Путина.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: дмитрий песков, запад, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии