Песков: Запад без устали нагнетает напряженность

Он подчеркнул, что западные государства выходят на новые витки эскалации.

Запад без устали нагнетает напряженность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

Песков напомнил слова российского лидера о том, что большую опасность представляют страны коллективного Запада. Он подчеркнул, что западные государства выходят на новые витки эскалации.

Конечно же, это не может все происходить без ответа России. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков прокомментировал реакцию Зеленского на мирные инициативы Путина.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН