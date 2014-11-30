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Песков прокомментировал реакцию Зеленского на мирные инициативы Путина

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По его словам, мирные инициативы, о которых говорил президент РФ, сделаны с учетом реалий на земле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на мирные инициативы Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

По словам Пескова, мирные инициативы, о которых говорил Путин, сделаны с учетом реалий на земле. Он подчеркнул, что политик, который ставит интересы родины выше своих, задумался бы над сделанным предложением. Также Песков напомнил, что в свое время Зеленский "приходил к власти под флагом мира".

Вот и посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, президент россии, президент украины, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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