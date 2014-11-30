Песков прокомментировал реакцию Зеленского на мирные инициативы Путина

По его словам, мирные инициативы, о которых говорил президент РФ, сделаны с учетом реалий на земле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на мирные инициативы Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

По словам Пескова, мирные инициативы, о которых говорил Путин, сделаны с учетом реалий на земле. Он подчеркнул, что политик, который ставит интересы родины выше своих, задумался бы над сделанным предложением. Также Песков напомнил, что в свое время Зеленский "приходил к власти под флагом мира".

Вот и посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН