Песков: Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ

Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва будет прояснять позицию Еревана. Он выразил надежду на то, что в любом случае Россия будет придерживаться партнерских и союзнических отношений.
Каждая страна определяет свои приоритеты.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что Центробанк РФ в состоянии обеспечить стабильность на рынках.
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