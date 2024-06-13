  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:48
103
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ

0 0

По его словам, Москва будет прояснять позицию Еревана.

Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва будет прояснять позицию Еревана. Он выразил надежду на то, что в любом случае Россия будет придерживаться партнерских и союзнических отношений.

Каждая страна определяет свои приоритеты.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Центробанк РФ в состоянии обеспечить стабильность на рынках.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: армения, дмитрий песков, одкб, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии