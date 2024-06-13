Песков: Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ

По его словам, Москва будет прояснять позицию Еревана.

Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва будет прояснять позицию Еревана. Он выразил надежду на то, что в любом случае Россия будет придерживаться партнерских и союзнических отношений.

Каждая страна определяет свои приоритеты. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Центробанк РФ в состоянии обеспечить стабильность на рынках.

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