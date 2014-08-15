Песков: Центробанк РФ в состоянии обеспечить стабильность на рынках

В Кремле отметили, что нужно исходить из заявлений, которые звучат от регулятора.

Центробанк РФ в состоянии обеспечить стабильность на рынках. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали санкции США в отношении Мосбиржи. На этом фоне биржевые торги долларом, евро и гонконгским долларом были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. Песков отметил, что нужно исходить из заявлений, которые звучат от регулятора.

Собственно, Центробанк – это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Путин пользуется надежными отечественными самолетами.

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