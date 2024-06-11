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Песков: Путин пользуется надежными отечественными самолетами

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В Кремле прокомментировали трагедии с самолетами Ирана и Малави.

Глава государства пользуется надежной отечественной авиационной техникой. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 11 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заверил в этом СМИ, комментируя крушения самолетов с участием иранского президента Ирана Эбрахима Раиси и вице-президента Малави Саулоса Чилима. Он отметил, что воздушные суда, на которых летает лидер страны, подвергаются специальному обслуживанию.

Президент России пользуется отечественной авиатехникой, это очень надежная... Любая техника в нашей стране <…> также обслуживается на должном уровне. Существуют очень жесткие стандарты, которые, конечно, неукоснительно соблюдаются.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ 

Теги: авиация, дмитрий песков, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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