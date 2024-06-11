В Кремле считают преждевременным рассуждать о возможности отставки Макрона

Москва считает преждевременным обсуждать перспективы досрочной отставки французского президента Эмманюэля Макрона, так как для начала нужно дождаться результатов проведения парламентских выборов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 11 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник таким образом ответил на вопрос СМИ о том, какова вероятность того, что лидер Елисейского дворца уйдет с занимаемой должности.
Я не считаю возможным отвечать на подобные вопросы, потому что, во-первых, еще выборы не состоялись. Здесь надо сначала дождаться выборов, а потом уже пытаться как-то анализировать эту ситуацию. Пока мы считаем это преждевременным.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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