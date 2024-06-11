В Кремле считают преждевременным рассуждать о возможности отставки Макрона

Дмитрий Песков отметил, что во Франции еще не состоялись выборы.

Москва считает преждевременным обсуждать перспективы досрочной отставки французского президента Эмманюэля Макрона, так как для начала нужно дождаться результатов проведения парламентских выборов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 11 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник таким образом ответил на вопрос СМИ о том, какова вероятность того, что лидер Елисейского дворца уйдет с занимаемой должности.

Я не считаю возможным отвечать на подобные вопросы, потому что, во-первых, еще выборы не состоялись. Здесь надо сначала дождаться выборов, а потом уже пытаться как-то анализировать эту ситуацию. Пока мы считаем это преждевременным. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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