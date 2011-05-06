По его словам, на данный момент "проевропейцы сохраняют свои лидирующие позиции".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил рост популярности правых партий в Европарламенте. Об этом он рассказал журналистам.

По его словам, динамику на повышение популярности правых партий видно невооруженным взглядом. Песков отметил, что на данный момент "проевропейцы сохраняют свои лидирующие позиции, но со временем правые партии будут наступать им на пятки".

Ранее Песков прокомментировал встречу Путина с иностранными журналистами.

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