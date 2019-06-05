Песков прокомментировал встречу Путина с иностранными журналистами

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия должна объяснять свою позицию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина с иностранными журналистами. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, редакционная политика международных информагентств не выглядит свободной в полном смысле этого слова. Песков отметил, что западные власти, входя в предвоенный экстаз, вводят цензуру для своих медиа. В Кремле подчеркнули, что Россия должна объяснять свою позицию.

Это как езда на велосипеде. Здесь нельзя останавливаться, это нужно делать постоянно. Крутить педали нужно постоянно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков прокомментировал заявления США о санкциях против Китая.

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