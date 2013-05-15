Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления США о санкциях против Китая. Об этом он рассказал журналистам.
В Кремле отреагировали на заявления минфина США о возможных санкциях в отношении КНР. По словам Пескова, Москва и Пекин считают подобный тон "абсолютно неуместным и недопустимым". Он подчеркнул, что оба государства являются являются суверенными, а их отношения не направлены против кого бы то ни было.
Ранее Песков заявил, что Россия и Китай хотят продолжать диалог по энергетике.
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