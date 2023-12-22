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Песков: Россия и Китай хотят продолжать диалог по энергетике

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По его словам, коммерческие аспекты переговоров, которые ведутся, являются непубличными.

Россия и Китай хотят продолжать диалог по энергетике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, коммерческие аспекты переговоров, которые ведутся, являются непубличными. Однако в Кремле отметили, что продолжение энергодиалога было зафиксировано подписанной двусторонней декларации.

И Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что страны НАТО намерены продолжать войну с Россией.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, китай, пресс-секретарь президента россии, россия, энергетика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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