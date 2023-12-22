Песков: страны НАТО намерены продолжать войну с Россией

В Кремле отметили, что эти действия будут иметь свои последствия.

Страны НАТО намерены продолжать войну с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, страны-члены альянса продолжают провоцировать Украину на продолжение нынешнего конфликта. Песков отметил, что эти действия будут иметь свои последствия.

Это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что в Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России.

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