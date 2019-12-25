Ученые назовут главное научное слово 2026 года на конгрессе в Петербурге

В России выберут слово года в науке: итоги объявят в декабре.

В России выберут слово 2026 года в науке. Итоги ежегодной акции объявят в начале декабря на Конгрессе молодых ученых, который пройдет в Петербурге. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

Опрос среди ученых и исследователей со всей страны проводят Институт Пушкина и портал Десятилетия науки и технологий "Наука.рф". По его результатам определят не только главное научное слово года, но и понятия, которые наиболее точно отражают ключевые темы и события в исследовательской сфере.

Инициаторы проекта рассчитывают сделать современную научную терминологию понятнее широкой аудитории, привлечь внимание к актуальным направлениям исследований и показать, какие понятия формируют научную повестку.

В 2024 и 2025 годах словом года в науке становилось словосочетание "искусственный интеллект". Как отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, итоги очередной акции подведут на Конгрессе молодых ученых.

Мероприятие пройдет со 2 по 4 декабря в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Петербурге. Его организуют фонд "Росконгресс", правительство России и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператором проведения Десятилетия науки и технологий выступает АНО "Национальные приоритеты".

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Фото: Magnific