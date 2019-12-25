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Каршеринг столкнулся с Daewoo Matiz на трамвайных путях у Финляндского вокзала
Вчера, 21:37
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Каршеринг столкнулся с Daewoo Matiz на трамвайных путях у Финляндского вокзала

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Авария с участием Matiz и каршеринга затруднила движение в центре Петербурга.

Вечером 31 октября в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и Daewoo Matiz. Авария случилась на улице Комсомола неподалеку от Финляндского вокзала.

По словам очевидца, каршеринг столкнулся с Matiz, который поворачивал налево. В результате происшествия движение трамваев на этом участке остановилось.

На месте работали сотрудники ДПС и пожарные. К 19:30 бригада скорой помощи еще не прибыла. Из-за аварии проезд по Боткинской улице и улице Комсомола был затруднен.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

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Фото: пресс-служба ГАИ 

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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