Полиция Эмиратов проследила путь Новака и предполагаемых убийц перед расправой

Камеры видеонаблюдения помогли полиции ОАЭ раскрыть убийство криптобизнесмена Новака.

Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов установили личности предполагаемых убийц криптобизнесмена Романа Новака и его супруги с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу Юрий Яшков.

По словам следователя, полиция ОАЭ практически полностью восстановила по видеозаписям маршрут передвижения супругов и фигурантов уголовного дела. Собранные материалы передали российским правоохранителям. Полученная информация помогла задержать обвиняемых после их возвращения в Россию, передает РИА Новости.

Первым о пропаже семьи сообщил юрист Новака. Он обратил внимание на подозрительные обстоятельства: в ближайшее время бизнесмену должны были снять запрет на выезд из ОАЭ, поэтому версия о его внезапном отъезде из-за долгов вызвала сомнения.

Следствие выяснило, что подготовка к преступлению продолжалась около полугода. Среди рассматривавшихся способов были отравление ядом, который заказчик прислал исполнителям, и инсценировка утопления во время пребывания Новака в Таиланде. Однако яд не сработал во время испытания на животном.

В итоге предполагаемые преступники пригласили Новака и его супругу на встречу с человеком, который выдавал себя за инвестора. Супругов привезли на виллу, где убили, а затем закопали тела в пустыне.

По делу арестованы 3 человека: Юрий Шарыпов, Владимир Далекин и бывший сотрудник петербургской милиции Константин Шахт.

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