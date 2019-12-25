Петербург пережил один из самых теплых октябрей за всю историю наблюдений

Октябрь в Петербурге обошел рекорды 1937 года по температуре в третьей декаде.

Октябрь 2026 года вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Петербурге. Главный синоптик города Александр Колесов связал высокие температурные показатели с аномально теплой третьей декадой месяца.

В течение октября температура воздуха в Северной столице ни разу не опускалась ниже +9 градусов. 25, 26 и 27 октября были зафиксированы рекорды тепла. Максимальное значение пришлось на 26 октября, когда воздух прогрелся до +13,1 градуса.

Средняя температура всего месяца оказалась всего на 0,2 градуса ниже показателя самого теплого октября, который наблюдался в 1909 году. При этом третья декада октября 2026 года превзошла предыдущий рекорд 1937 года сразу на 0,7 градуса.

Теплой была и вторая половина месяца. Ее средняя температура составила +8,5 градуса. Более высокие показатели зафиксировали только во второй половине октября 1909 года (+9,1 градуса) и в 2024 году (+8,6 градуса).

Продолжительность солнечного сияния за месяц достигла 100,3 часа. По словам Колесова, это максимальный показатель за последние 20 лет. При этом количество осадков составило лишь 75% от климатической нормы.

В октябре в Петербурге не было отрицательных температур. Подобная ситуация наблюдается с 2009 года, за исключением 2024-го, когда в центре города все же фиксировали заморозки. В Ленинградской области в прошедшем месяце температура опускалась до –5...–6 градусов.

Еще одной особенностью октября стало отсутствие снега. В предыдущие годы осадки в виде снега выпадали в середине месяца, а особенно часто — в третьей декаде.

Фото: Piter.tv (архив)