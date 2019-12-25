Как разнообразить осенние каникулы в Петербурге: подборка интересных событий

Учащиеся по четвертной системе обучения отдохнут с 26 октября по 4 ноября.

Школьные осенние каникулы начнутся уже скоро: в 2026 году ребята, учащиеся по четвертной системе обучения, отдохнут с 26 октября по 4 ноября. Piter.TV подготовил подборку мероприятий в Петербурге, которые помогут разнообразить этот период.

Фестивали

С 24 октября по 1 ноября пространство VOKZAL 1853 проведет бесплатный Фестиваль профессий для детей. Он объединит представителей государственных структур, образовательных и культурных учреждений, вузов, общественных организаций и бизнеса. Школьники смогут попробовать себя в различных профессиях на практике и узнать, как устроена их работа, принять участие в мастер-классах, творческих лабораториях, лекциях и интерактивных программах. Среди направлений будут культура и искусство, туризм и гостеприимство, медиа и журналистика, образование и наука, транспорт, безопасность, современные технологии, креативные индустрии, гастрономия и другие.

Фестиваль "Детские дни" пройдет с 24 октября по 4 ноября и 7-8 ноября. В нем представят программы более 50 площадок-участниц, в основной программе – 20 музеев, приготовивших маршрутные листы на три возрастные группы (5-8, 7-10 и 9-12 лет). По ним дети найдут ответы на вопросы среди экспонатов – маршрут каждый проходит самостоятельно. Также поучаствуют библиотеки, культурные центры и другие пространства с играми, секретными миссиями, мастер-классами и музейными детективами. Кроме того, ожидаются спецпроекты, и один из них – это мастерская на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих подростков ("На одном языке: музей и театр").

Фото: ВКонтакте / Фестиваль "Детские дни" | Санкт-Петербург (Василий Саватеев)

С 24 октября по 15 ноября состоится XXXVI Международный фестиваль искусств "Земля детей". Участие примут свыше 2,5 тыс. ребят из Москвы, Екатеринбурга, Петрозаводска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Алтайского края и из городов Ленинградской области. В исполнении юных музыкантов прозвучат произведения современных композиторов Петербурга и других регионов. Цель фестиваля – предоставить школьникам возможность для творческой реализации. Большая часть мероприятий бесплатна. Всего планируется более 40 событий, включая концерты, детские музыкальные спектакли, мастер-классы, конкурсы, лекции, творческие встречи и выставки.

IX Большой детский фестиваль стартовал еще 14 сентября в Юсуповском саду, продлится он до 4 ноября и объединит площадки в двух столицах. В афише представлены многочисленные спектакли, фильмы, встречи с авторами современной детской литературы, режиссерская лаборатория, тренинги и мастер-классы, образовательные программы для педагогов словесности и руководителей школьных театров. Заявки в театральную номинацию пришли из 72 регионов России, а также из Сербии, Испании, Армении, Казахстана и Белоруссии. Организаторы – Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский художественный академический театр имени М. Горького, Московский губернский театр и "Театральный проект 27".

Постоянные экспозиции

В Ленинградском зоопарке на каникулах запланированы просветительные программы. Одна из них – "По-птичьему веленью", на которой оживут любимые сказки. Вы разгадаете, почему курочку называют Ряба, сходите в гости к лисе и журавлю и выясните, какие птицы унесли Ванюшку со двора. Даты проведения: 30 октября, 2 и 4 ноября. Организаторы подготовили и экскурсию "Лошадь – покоритель континентов": маленькие посетители узнают, как лошади, зародившись в Северной Америке, отправились покорять Евразию по древнему Берингийскому мосту. Гиды раскроют тайны индейских ритуалов и расскажут, почему конь был для них не просто средством передвижения, а другом и братом. Даты: 26, 28 и 30 октября, 2 и 4 ноября.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

В "КидБурге" в ТРК "Питер Радуга" с 26 по 30 октября и 2-3 ноября пройдут осенние арт-каникулы "Вектор наук". Ребенок будет весь день под присмотром наставников и увлечен делом. Исследователи отправятся в путешествие сквозь века и узнают, как зарождалась и развивалась наука. Что общего у пещерного человека, алхимика и современного ученого? Как раньше объясняли природные явления? К чему приводит желание познать мир и преобразовать его наилучшим образом?

Во Всероссийском музее А. С. Пушкина 24, 25, 31 октября и 1, 4 ноября организуют семейную экскурсию "Не дом, а игрушечка!", посвященную традициям создания домов-миниатюр. Ребятам расскажут о реликвии пушкинской поры – Нащокинском домике, созданном по замыслу друга поэта Павла Нащокина. Дети рассмотрят пространство и наполняющие его предметы. А на 24 и 31 октября запланирована программа "Сказки сказывать мы станем". Экскурсия погрузит в волшебный мир творчества писателя через рукописи.

В Государственной академической капелле 24 октября пройдет квест "Тайна пропавшей партитуры": школьники попадут в альтернативную реальность, где приблизятся к поиску пропавшей партитуры, чтобы вернуться в свой мир. Гости увидят залы, которые далеко не всегда доступны широкой публике, и поучаствуют в интерактивной игре с использованием мультимедийных технологий.

Государственный музей городской скульптуры подготовил мастер-классы "Котик" и "Фигурка льва" 24 и 25 октября. На первом получится вылепить петербургского кота из комочка глины, в рамках второго – узнать, что такое отливка по форме и как процесс помогает в создании скульптуры. В результате дети выполнят фигурку льва и раскрасят ее разноцветной акварелью.

А Музей театрального и музыкального искусства 25 октября и 1 ноября станет пространством для подростковой лаборатории. Участники исследуют историю театра, познакомятся с его устройством и театральными профессиями. Итогом будет собственный спектакль. Экскурсия состоится 25 октября, а встреча с режиссером Варварой Сополевой – 1 ноября.

Главное фото: Piter.TV / Magnific