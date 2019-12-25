Айвазовский, фигурное катание и "Король и Шут": куда сходить в Петербурге 24–25 октября

В ближайшие выходные, 24 и 25 октября, в Петербурге пройдут выставки, спортивные соревнования, театральные постановки и благотворительные мероприятия. Портал "Петербург2" собрал пять событий, которые помогут разнообразить осенний уик-энд.

В корпусе Бенуа Русского музея можно увидеть масштабную выставку Ивана Айвазовского. В экспозицию вошли 120 картин, в том числе отреставрированный "Девятый вал". Выставка будет работать до 10 мая 2027 года.

В СК "Юбилейный" состоится второй этап Гран-при России по фигурному катанию "Невский лед". В субботу спортсмены представят короткие программы, а в воскресенье — произвольные.

Поклонников оперы ждет "Норма" Винченцо Беллини на Новой сцене Мариинского театра. Спектакли пройдут 24 октября в 19:00 и 25 октября в 13:00 и 19:00. Постановка звучит на итальянском языке с синхронными титрами.

В культурном квартале "Брусницын" 24 и 25 октября с 11:00 до 19:00 пройдет благотворительный фестиваль "Путь домой". Гости смогут познакомиться с кошками и собаками из приютов, которым ищут новых хозяев. Вход свободный.

Завершить выходные можно музыкальным шоу "Король и Шут" в Ледовом дворце. Представление с песнями группы, театральным сюжетом и симфоническим звучанием начнется 25 октября в 19:00.

Фото: Piter.tv (архив)