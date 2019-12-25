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Куда сходить в Петербурге 10 и 11 октября: подборка на выходные
Сегодня, 13:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Куда сходить в Петербурге 10 и 11 октября: подборка на выходные

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Вторые выходные октября в Петербурге обещают быть насыщенными. Фестиваль клена, выставка минералов, мультимедийные инсталляции и большие концерты — "Петербург2" собрал пять событий, которые стоит включить в планы на 10 и 11 октября.

Можно провести весь день с семьей, отправиться на необычную выставку или посвятить вечер любимой музыке — вариантов хватит на разное настроение. Перед поездкой стоит проверить наличие билетов и возможные изменения в расписании.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: выходные, мероприятия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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