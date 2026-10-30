Для коллектива Комитета строить — значит делать Петербург удобнее, комфортнее и современнее.

К 30‑летию Комитета по строительству его сотрудники приняли участие в блиц‑опросе — и через их слова раскрывается настоящая механика городской стройки. За каждым знаковым объектом стоит не только бетон и арматура, но и слаженная работа разных специалистов: инженеров, юристов, управленцев и специалистов по безопасности, сообщил портал "Строительный Петербург".

В Комитете не делят работу на "стройку" и "бумаги": это единый процесс. Заместитель председателя Комитета по строительству Артур Сливний делает акцент на результате — на качественном и доступном строительстве ради города. Начальник Сектора транспортной безопасности Комитета по строительству Антон Зернов ёмко формулирует суть: "У нас бумаги в стройке". Юристы подчёркивают: без документации ни один объект не появится и не сможет работать. начальник организационно‑аналитического управления Комитета по строительству Евгений Тучкин считает, что итог работы Комитета — осязаемые для горожан объекты. Речь идет об школах, детских садах и больницах.

Три слова, которыми сотрудники описывают Комитет, складываются в живой портрет команды: "скорость, результат, эффективность", "строить, работать, быть вместе", "сплочённый коллектив, работа на благо города". В этих фразах — ценности ведомства.

Также сотрудники Комитета подчеркивают, что петербуржцы видят готовые здания и станции, но не замечают огромный пласт невидимой работы: подготовку документов, получение разрешений, соблюдение регламентов, обеспечение безопасности. Именно эти процессы, незаметные со стороны, гарантируют, что каждый объект будет надёжным и полезным для города.

Среди любимых проектов сотрудники называют станцию метро "Горный институт", СКА "Арену", Архивный комплекс на Дальневосточном проспекте. Но многие подчёркивают: важен каждый объект — будь то школа, поликлиника или станция метро.

Сложности у всех разные: кому‑то труднее даются документы, кому‑то — работа с людьми или достижение результата. При этом в команде особенно ценят открытость, ответственность и поддержку. Девизы, которые могли бы отразить дух Комитета, тоже разнообразны, но объединены общим настроем: действовать, строить качественно и ради города. На вопрос "30 лет — это много или мало?" сотрудники Комитет отвечают по‑разному, но сходятся в одном: впереди ещё много задач.

30 лет истории Комитета — это годы системной работы, где инженерная точность сочетается с юридической дисциплиной и искренней вовлечённостью людей. Для команды Комитета строить — значит делать Петербург комфортнее и современнее.

Видео/ фото: Комитет по строительству