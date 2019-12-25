Петербург уступил Москве в рейтинге развития ИИ

Эксперты усомнились в критериях

Петербург занял второе место в рейтинге развития искусственного интеллекта среди российских регионов, набрав 98,71 балла. Город уступил Москве 1,29 балла. При этом эксперты отмечают, что такая позиция не свидетельствует о лидерстве в практическом применении технологий: индекс в большей степени отражает научную, образовательную и кадровую активность, пишет ДП.

Исследование охватывает период с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2026 года. Его провели "Билайн AI", научно-образовательный центр "Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта" Томского государственного университета и экспертно-аналитическая компания "Киберия".

При расчете индекса исследователи оценивали пять направлений: активность на рынке труда, научную деятельность, упоминания искусственного интеллекта в СМИ, поисковый интерес жителей и уровень образования. Всего за год было проанализировано более 22,5 тыс. упоминаний об ИИ.

Заместитель директора Исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин считает, что подобные показатели скорее характеризуют информационную активность и академический потенциал региона, чем реальный масштаб ИИ-отрасли. По его мнению, научные публикации, медийное присутствие и поисковые запросы не всегда связаны с внедрением технологий в промышленность.

Эксперт также обратил внимание, что большое количество публикаций об искусственном интеллекте может быть связано с активностью пресс-служб университетов и органов власти. О реальном технологическом развитии, по его словам, свидетельствуют сложные алгоритмы, применяемые в экономике, корпоративные сделки и измеримые изменения в работе предприятий.

Второе место Петербурга Воронин связывает с качеством подготовки специалистов и развитой научной базой. Однако в коммерциализации разработок город, по его оценке, уступает Москве. В столице сосредоточены крупные компании-заказчики и значительные бюджеты на ИТ-интеграцию. Петербургские команды при этом сталкиваются с трудностями при масштабировании проектов. Некоторые разработки после выхода на рынок переходят к федеральным холдингам, а бизнес и юридические структуры перемещаются в Москву.

Заместитель директора управления продуктов и технологий компании "Е-Флопс" Филипп Моднов также призвал осторожно относиться к оценке регионов по одному индексу. По его мнению, развитие искусственного интеллекта необходимо рассматривать с двух сторон: создание технологий и их применение в бизнесе, государственном управлении и повседневной жизни.

Для оценки разработок важны число профильных компаний и специалистов, количество вакансий, патентов и научных публикаций. При анализе внедрения следует учитывать, сколько решений действительно работает и насколько глубоко они интегрированы в реальные процессы.

Моднов подчеркнул, что место запуска технологии, регистрации компании и нахождения разработчиков может не совпадать. Поэтому само по себе наличие ИИ-проекта в регионе еще не позволяет определить, где именно сформировалась соответствующая технологическая и экономическая база.

При этом в Петербурге уже применяют искусственный интеллект, в частности в транспортной сфере и благоустройстве. Однако для оценки результатов необходимо учитывать масштаб таких проектов и их практическую отдачу.

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