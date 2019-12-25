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Участники "Времени героев Петербурга" приступили к защите выпускных проектов
Вчера, 21:23
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Участники "Времени героев Петербурга" приступили к защите выпускных проектов

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Более 40 участников программы "Время героев Петербурга" готовятся к аттестации.

Второй поток кадровой программы "Время героев Петербурга" завершил годовое обучение. Участники прошли шесть образовательных модулей и приступили к защите итоговых аттестационных работ. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Выпускные проекты состоят из двух частей. В первой участники анализируют статистические данные, нормативные документы и аналитические материалы. Во второй формулируют рекомендации и предложения, направленные на улучшение работы выбранной сферы.

К итоговой аттестации допустили 43 человека. Им предстоит представить планы реализации проектов с указанием этапов, сроков, необходимых ресурсов и затрат, а также обосновать ожидаемую эффективность предложенных решений.

Среди тем выпускных работ — внедрение искусственного интеллекта в промышленности, цифровизация строительного контроля, социальная защита участников СВО и создание безопасной городской среды. Также участники подготовили проекты, связанные с военно-патриотическим воспитанием молодежи и развитием механизмов продвижения городского спорта.

Ранее мы сообщали, что около 1,2 тыс. участников СВО получили психологическую помощь в Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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