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Песков: в Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России

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По его словам, турпоток на юге России весьма высокий, и это наблюдается круглый год.

В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос, видят ли в Москве риски снижения турпотока на юг страны в связи с обстрелами со стороны ВСУ. По его словам, турпоток на юге России весьма высокий, и это наблюдается круглый год.

Поэтому сейчас мы там такой опасности не видим.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ядерном паритете России и США.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, снижение, турпоток
Категории: Лента новостей, Новости России,

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