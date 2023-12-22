Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ядерном паритете России и США

В Кремле назвали этот вопрос специфическим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ядерном паритете РФ и США. Об этом он сказал журналистам.

У официального представителя Кремля спросили, был ли нанесен урон ядерному паритету Москвы и Вашингтона после атаки украинских дронов в Краснодарском крае. Песков назвал этот вопрос специфическим и порекомендовал адресовать его в военное ведомство.

Ранее Песков рассказал о политической и правовой системе Украины.

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