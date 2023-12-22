Он подчеркнул, что атрибуты системы должны функционировать, но есть определенные противоречия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о политической и правовой системе Украины. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, на Украине есть атрибуты политической и правовой системы. Он подчеркнул, что эти атрибуты должны функционировать, но есть определенные противоречия. Также официальный представитель Кремля напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который заявил, что ответы по поводу легитимности украинской власти должна дать политическая и правовая система страны.

Ранее Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком.

Видео: kremlin.ru