Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главу государства Владимира Путина абсолютным трудоголиком. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По его словам, российский лидер является абсолютным трудоголиком в хорошем смысле этого слова. Песков отметил, что Путин ежедневно заканчивает рабочий день далеко за полночь и рано утром уже находится на связи.
Такой период, который требует от главы государства очень энергичных усилий. И наш президент знает, что и как делать.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Путин заявил, что Россия должна быть все время на шаг впереди противника.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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