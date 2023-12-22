Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком

По его словам, президент РФ ежедневно заканчивает рабочий день далеко за полночь и рано утром уже находится на связи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главу государства Владимира Путина абсолютным трудоголиком. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, российский лидер является абсолютным трудоголиком в хорошем смысле этого слова. Песков отметил, что Путин ежедневно заканчивает рабочий день далеко за полночь и рано утром уже находится на связи.

Такой период, который требует от главы государства очень энергичных усилий. И наш президент знает, что и как делать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Путин заявил, что Россия должна быть все время на шаг впереди противника.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН