  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:23
148
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком

0 0

По его словам, президент РФ ежедневно заканчивает рабочий день далеко за полночь и рано утром уже находится на связи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главу государства Владимира Путина абсолютным трудоголиком. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, российский лидер является абсолютным трудоголиком в хорошем смысле этого слова. Песков отметил, что Путин ежедневно заканчивает рабочий день далеко за полночь и рано утром уже находится на связи.

Такой период, который требует от главы государства очень энергичных усилий. И наш президент знает, что и как делать.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Путин заявил, что Россия должна быть все время на шаг впереди противника.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, дмитрий песков, президент россии, пресс-секретарь президента россии, трудоголики
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии