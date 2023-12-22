Путин: Россия должна быть все время на шаг впереди противника

По словам главы государства, необходимо все время опережать противника, чтобы гарантировать себе победу.

Россия должна быть все время на шаг впереди противника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК.

По словам главы государства, необходимо все время опережать противника, чтобы гарантировать себе победу. Он подчеркнул, что руководство и специалисты предприятий ОПК находятся в контакте с военнослужащими на линии боевого соприкосновения. Путин добавил, что как только Россия будет опережать противника на полшага, то вся эффективность кратно возрастет.

Ранее мы сообщали, что Путин и Лукашенко провели короткую беседу перед окончанием визита.

Видео: kremlin.ru