Путин: Россия должна быть все время на шаг впереди противника

Россия должна быть все время на шаг впереди противника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК.
По словам главы государства, необходимо все время опережать противника, чтобы гарантировать себе победу. Он подчеркнул, что руководство и специалисты предприятий ОПК находятся в контакте с военнослужащими на линии боевого соприкосновения. Путин добавил, что как только Россия будет опережать противника на полшага, то вся эффективность кратно возрастет.
Ранее мы сообщали, что Путин и Лукашенко провели короткую беседу перед окончанием визита.
Видео: kremlin.ru
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