Путин и Лукашенко провели короткую беседу перед окончанием визита

Визит главы России в Минск завершился.

Российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко успели провести короткую беседу около трапа самолета перед окончанием рабочего визита главы Кремля в Минск. Кадры с места событий в социальных сетях разместили местные журналисты из Telegram-канала "Пул Первого". Видеозапись показывает, что политики вместе прибыли к взлетно-посадочной полосе, где прошлись по красной ковровой дорожке. В этот момент главы государств переговаривались. Затем между ними последовало краткое объятие и прощальное рукопожатие.

Лукашенко и Путин кратко пообщались еще и у трапа самолета. текст ролика в соцсетях

Напомним, что "Пул Первого" сообщал о том, что поездка Владимира Путина в Белоруссию завершена, а Александр Лукашенко лично провожал российского президента в аэропорт Минска.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого