Путин: позиции России и Бахрейна близки по многим международным вопросам

Позиции России и Бахрейна близки по многим международным вопросам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой.
Глава государства напомнил, что в этом году отмечается 35-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Манамой. Он подчеркнул, что за эти годы страны сделали многое в строительстве двухсторонних отношений
У нас хорошие контакты очень по линии МИДов, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин предложил главе Кабардино-Балкарии обсудить инвестпроекты в регионе.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все