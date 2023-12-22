Путин: позиции России и Бахрейна близки по многим международным вопросам

Глава государства напомнил о 35-летии со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Манамой.

Позиции России и Бахрейна близки по многим международным вопросам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой.

Глава государства напомнил, что в этом году отмечается 35-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Манамой. Он подчеркнул, что за эти годы страны сделали многое в строительстве двухсторонних отношений

У нас хорошие контакты очень по линии МИДов, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин предложил главе Кабардино-Балкарии обсудить инвестпроекты в регионе.

Видео: kremlin.ru