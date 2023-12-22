  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:23
111
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин предложил главе Кабардино-Балкарии обсудить инвестпроекты в регионе

0 0

Президент отметил развитие курорта "Эльбрус" и IT-парка в Нальчике.

Президент России Владимир Путин предложил главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову обсудить инвестпроекты в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с Коковым российский лидер отметил развитие курорта "Эльбрус" и IT-парка в Нальчике. Также Путин отметил, что власти Кабардино-Балкарии должны обращать внимание на состояние детских садов и школ, при необходимости делать ремонт и строить новые здания.

Ранее Путин заявил, что Россия остается лидером по некоторым направлениям в сфере космоса.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, кабардино-балкария, казбек коков, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии