Путин предложил главе Кабардино-Балкарии обсудить инвестпроекты в регионе

Президент отметил развитие курорта "Эльбрус" и IT-парка в Нальчике.

Президент России Владимир Путин предложил главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову обсудить инвестпроекты в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с Коковым российский лидер отметил развитие курорта "Эльбрус" и IT-парка в Нальчике. Также Путин отметил, что власти Кабардино-Балкарии должны обращать внимание на состояние детских садов и школ, при необходимости делать ремонт и строить новые здания.

Ранее Путин заявил, что Россия остается лидером по некоторым направлениям в сфере космоса.

Видео: kremlin.ru