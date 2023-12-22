Путин предложил главе Кабардино-Балкарии обсудить инвестпроекты в регионе

Президент России Владимир Путин предложил главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову обсудить инвестпроекты в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
На встрече с Коковым российский лидер отметил развитие курорта "Эльбрус" и IT-парка в Нальчике. Также Путин отметил, что власти Кабардино-Балкарии должны обращать внимание на состояние детских садов и школ, при необходимости делать ремонт и строить новые здания.
Ранее Путин заявил, что Россия остается лидером по некоторым направлениям в сфере космоса.
Видео: kremlin.ru
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