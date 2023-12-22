Путин: Россия остается лидером по некоторым направлениям в сфере космоса

Глава РФ выступил перед студентами в Харбине.

Москва была и остается лидером по ряду направлений в освоении космического пространства, в том числе в разработке ядерных двигателей для космических кораблей, необходимых для исследования дальнего космоса. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Мероприятие состоялось во время рабочей поездки российского лидера в Китае.

Россия в значительной степени была, а по некоторым направлениям остается лидером... На современном этапе то, чем мы можем гордиться и где мы безусловными лидерами являемся, - это двигателестроение для космического применения, возможности использования ядерных технологий. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал 75-летие дипломатических отношений Китая и России важным юбилеем.

Фото и видео: Telegram / ТАСС