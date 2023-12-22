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Путин: Россия остается лидером по некоторым направлениям в сфере космоса

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Глава РФ выступил перед студентами в Харбине.

Москва  была и остается лидером по ряду направлений в освоении космического пространства, в том числе в разработке ядерных двигателей для космических кораблей, необходимых для исследования дальнего космоса. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Мероприятие состоялось во время рабочей поездки российского лидера в Китае.

Россия в значительной степени была, а по некоторым направлениям остается лидером... На современном этапе то, чем мы можем гордиться и где мы безусловными лидерами являемся, - это двигателестроение для космического применения, возможности использования ядерных технологий.

Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал 75-летие дипломатических отношений Китая и России важным юбилеем.

Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: владимир путин, космос, харбин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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