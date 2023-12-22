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Путин назвал 75-летие дипломатических отношений Китая и России важным юбилеем

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По его словам, оба государства добились серьезных результатов и накопили бесценный опыт.

Президент РФ Владимир Путин назвал 75-летие дипломатических отношений Китая и России важным юбилеем. Об этом он заявил на концерте в честь юбилея установления дипломатических отношений между странами.

Глава государства прибыл в Пекин с официальным визитом. По его словам, за 75 лет государства добились серьезных результатов и накопили бесценный опыт. Также Путин напомнил, что СССР был первой страной, который признал КНР.

Мы рады, что китайский народ под руководством Коммунистической партии смог добиться столь впечатляющих успехов в развитии своей страны, наполнить свою древнюю цивилизацию мощной жизненной энергией.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин объяснил свой первый визит в Китай после переизбрания.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, дипломатические отношения, китай, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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