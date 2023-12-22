По его словам, оба государства добились серьезных результатов и накопили бесценный опыт.

Президент РФ Владимир Путин назвал 75-летие дипломатических отношений Китая и России важным юбилеем. Об этом он заявил на концерте в честь юбилея установления дипломатических отношений между странами.

Глава государства прибыл в Пекин с официальным визитом. По его словам, за 75 лет государства добились серьезных результатов и накопили бесценный опыт. Также Путин напомнил, что СССР был первой страной, который признал КНР.

Мы рады, что китайский народ под руководством Коммунистической партии смог добиться столь впечатляющих успехов в развитии своей страны, наполнить свою древнюю цивилизацию мощной жизненной энергией. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин объяснил свой первый визит в Китай после переизбрания.

Видео: kremlin.ru