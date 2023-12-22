Глава государства напомнил о визите Си Цзиньпина в Россию после переизбрания его на пост председателя КНР.

Президент РФ Владимир Путин объяснил свой первый визит в Китай после переизбрания. Об этом он сообщил по итогам российско-китайских переговоров.

Глава государства напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин посещал Россию вскоре после переизбрания его на нынешний пост в марте прошлого года. Путин назвал логичным ответить аналогичным образом и прилететь в Пекин после своей инаугурации.

Эти мероприятия насыщены конкретным содержанием, очень полезны, помогают нам "сверять часы" и двигаться вперед по тому пути, который мы с председателем КНР определили. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин назвал партнерство России и Китая образцом.

Видео: kremlin.ru