Президент РФ Владимир Путин объяснил свой первый визит в Китай после переизбрания. Об этом он сообщил по итогам российско-китайских переговоров.
Глава государства напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин посещал Россию вскоре после переизбрания его на нынешний пост в марте прошлого года. Путин назвал логичным ответить аналогичным образом и прилететь в Пекин после своей инаугурации.
Эти мероприятия насыщены конкретным содержанием, очень полезны, помогают нам "сверять часы" и двигаться вперед по тому пути, который мы с председателем КНР определили.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин назвал партнерство России и Китая образцом.
Видео: kremlin.ru
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