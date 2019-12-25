Петербургские фигуристы завоевали три медали на юниорском Гран-при России

Юные спортсмены из Петербурга взяли золото, серебро и бронзу в Красноярске.

Спортсмены из Петербурга успешно выступили на этапе юниорского Гран-при России по фигурному катанию, который прошёл в Красноярске. Представители города завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали в одиночном катании. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по физической культуре и спорту, передает spb.aif.ru.

Победителем среди юношей стал Макар Солодников. Подопечный тренера Евгения Рукавицына получил за короткую и произвольную программы 225 баллов.

Второе место занял ещё один петербургский фигурист Глеб Ковтун. Его результат составил 220,14 балла. Среди девушек бронзовую награду выиграла Полина Бершадская, набравшая 195,83 балла.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: magnific.com