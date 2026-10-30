Тысячи объектов и одна миссия: Комитет по строительству отмечает 30 лет

С 2000 года в Петербурге возвели 1350 социальных объектов.

Комитет по строительству 1 ноября отмечает 30‑летий юбилей. За это время ведомство помогло создать тысячи социальных объектов и заметно развить городскую инфраструктуру, сообщил портал "Строительный Петербург".

История структуры началась ещё в 1955 году с Главного управления капитального строительства, а нынешнее название комитет получил в 1996 году. Сегодня он отвечает за строительство школ, детсадов, поликлиник, объектов культуры, спорта и метро. С 2000 года в городе возвели 1350 социальных объектов — среди них библиотека им. Маяковского, СКА "Арена" и другие знаковые здания.

Петербургский стандарт — это школа, это даже не просто школа, это научный, можно сказать, кластер, где обязательное требование — это два бассейна, причём для начальной и средней школы. Это хорошая обеспеченная лаборатория, это общественное пространство в виде залов, где можно заниматься творчеством. Поэтому это очень уникальные объекты и дети с удовольствием туда ходят. Валерий Усков, заместитель председателя Комитета по строительству

Сейчас городская администрация вместе с Комитетом по образованию прикладывают усилия, чтобы модернизировать школы, которые были построены ещё в советское время. Но Комитет – это не только огромная работа по преображению жизни горожан, а первую очередь – люди

Благодаря сплочённой, дружной команде, можно сказать, строительной семье, мы достигаем высоких результатов в области строительства, в области популяризации строительной отрасли и других задач, которые перед нами ставит руководство города. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству

Как отметила специалист 1-й категории Сектора взаимодействия со средствами массовой информации Комитета по строительству Анастасия Захарова, Петербург преображается, но в то же время преображается и здание Комитета.

У нас здесь красивый ремонт, стоит скульптура Петра I, поскольку мы стараемся следовать традициям, которые заложил основатель нашего прекрасного города. И мы стремимся к тому, чтобы наши сотрудники работали в красивых и современных условиях Анастасия Захарова, специалист 1-й категории Сектора взаимодействия со средствами массовой информации Комитета по строительству

Для Комитета по строительству юбилей – это повод обернуться назад, вспомнить общий путь и поблагодарить тех, кто строит Петербург. Сотрудники Комитета называют свой коллектив "строительной семьёй" и подчёркивают: за каждым объектом — труд сплочённой команды.

Видео/фото: Комитет по строительству