Игорь Краснов назвал причины подтопления населенных пунктов в регионах страны.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов пообещал законодателям на правительственном часе в Совете Федерации привлечь к ответственности всех виновных в масштабном ущербе от весенних паводков, происходящих в регионах страны. Чиновник добавил, что первоочередной и общей задачей сейчас для профильных ведомств остается оказание помощи пострадавшим и ликвидация негативных последствий стихии.

В дальнейшем мы обязательно добьемся ответственности всех виновных. Из 1 тыс. автоматизированных комплексов и постов гидрологической сети пятая часть на момент проверки в 2023 году не работала. Средства измерения расхода воды при прогнозировании паводка не использовались. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

По мнению государственного служащего, одной из причин затопления населенных пунктов в России стало неприменение гидрологической сети для прогнозирования уровня воды. Это произошло несмотря на то, что еще в январе 2024 года генпрокурор потребовал от министра природных ресурсов и главы Росгидромета устранить такие нарушения. Игорь Краснов отметил, что принятые меры оказались неэффективными, что привело к тому, что имуществу, экономике, десяткам тысяч людей нанесен значительный ущерб.

Краснов: пока нереалистично увидеть в суде украинских и западных политиков.

Фото и видео: Совет Федерации