Краснов: пока нереалистично увидеть в суде украинских и западных политиков

Генпрокурор добавил, что есть "принцип неотвратимости наказания".

На сегодняшний день нереалистично увидеть в суде украинских и западных политиков, в отношении которых есть уголовные дела. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По его словам, у этих расследований есть другая сторона. Краснов подчеркнул необходимость собрать документальные доказательства зверствований неонацистов и их кураторов. Генпрокурор добавил, что есть "принцип неотвратимости наказания".

Ну и безусловно, есть принцип неотвратимости наказания. В дальнейшем мы представим все наши собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде. Игорь Краснов, генеральный прокурор РФ

Ранее Путин назвал заявления о нападении России на Европу полной чушью.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН