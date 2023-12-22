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Краснов: пока нереалистично увидеть в суде украинских и западных политиков

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Генпрокурор добавил, что есть "принцип неотвратимости наказания".

На сегодняшний день нереалистично увидеть в суде украинских и западных политиков, в отношении которых есть уголовные дела. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По его словам, у этих расследований есть другая сторона. Краснов подчеркнул необходимость собрать документальные доказательства зверствований неонацистов и их кураторов. Генпрокурор добавил, что есть "принцип неотвратимости наказания".

Ну и безусловно, есть принцип неотвратимости наказания. В дальнейшем мы представим все наши собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде.

Игорь Краснов, генеральный прокурор РФ

Ранее Путин назвал заявления о нападении России на Европу полной чушью.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: генеральный прокурор, игорь краснов, политика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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