Поводом для обострения дипломатического конфликта с Германией стал инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпцига в начале августа.

Москва вводит зеркальные меры в ответ на действия Берлина. В связи с закрытием Русского дома в столице Германии под ликвидацию попадут все отделения немецкого культурного учреждения – Института Гёте – в российских городах, включая Москву, Петербург и Екатеринбург. Об этом 3 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

Здесь у немцев есть отделения Института Гёте. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы не будем себя уважать. Они сознательно шли на шаг – они не могли этого не понимать, – который означает окончание их культурного присутствия в России, которое оставалось, несмотря на все украинские перипетии в наших отношениях с Западом. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам Лаврова, поводом для обострения дипломатического конфликта стал инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпцига в начале августа. На основании предположения о возможной причастности Москвы к этому происшествию правительство ФРГ приняло решение закрыть последнее оставшееся генеральное консульство России в Бонне, предписав сотрудникам покинуть страну. В МИД РФ допускают зеркальные меры.

Официальной датой разрыва договоренностей стало 1 сентября: власти Германии денонсировали соглашение о деятельности Русского дома в Берлине, возложив ответственность за падение дрона на российскую сторону. В посольстве РФ эти обвинения назвали "наспех состряпанной провокацией", подчеркнув, что она служит интересам Киева и милитаристского крыла европейского политического класса.

Стоит отметить, что ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко предупреждал, что ответные шаги Москвы последуют незамедлительно. При этом в ведомстве уточнили, что вопрос о полном разрыве дипломатических отношений с Германией пока не рассматривается.

Фото: МИД РФ