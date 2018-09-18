В МИД РФ допустили закрытие генконсульства Германии в Петербурге на фоне ответных мер

Ситуация развивается на фоне эскалации дипломатического конфликта.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью изданию "Ведомости" не исключил закрытия генерального консульства Германии в Петербурге.

Дипломат подчеркнул, что своими недружественными шагами Берлин поставил под угрозу работу не только Института Гёте, но и собственного консульства в Северной столице.

Ситуация развивается на фоне эскалации дипломатического конфликта: 1 сентября глава МИД Германии Йоханн Вадефуль объявил о денонсации соглашения по "Русскому дому" в Берлине и анонсировал закрытие российского генконсульства в Бонне с 18 сентября. Причиной стала кординация действий с НАТО и ЕС канцлером Фридрихом Мерцем после инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига.

Генконсульство РФ в Бонне прекратило прием документов до 18 сентября 2026 года. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва оставит без реакции ни одно из решений Берлина.

Ранее мы сообщили о том, что Россия и Армения обсуждают открытие новых диппредставительств.

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