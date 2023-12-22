Путин назвал заявления о нападении России на Европу полной чушью

По словам главы государства, подобные заявления направлены на запугивание населения, из которого хотят выбить деньги.

Президент РФ Владимир Путин назвал заявления о якобы нападении России на Европу полной чушью. Об этом он заявил на встрече с военными летчиками в рамках рабочей поездки в Торжок.

По словам главы государства, подобные заявления направлены на запугивание населения, из которого хотят выбить деньги. Он подчеркнул, что в западных странах садится экономика и падает уровень жизни.

Это полная чушь – возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, чехов пугают. Просто бред. Владимир Путин. президент РФ

Ранее Путин отметил бесстрашие Росгвардии вблизи зоны боевых действий.

Видео: kremlin.ru