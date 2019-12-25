Спустя 200 лет мерная икона Павла I вновь заняла место в Петропавловском соборе.

В Петропавловском соборе Санкт-Петербурга представили воссозданную мерную икону императора Павла Первого. Церемония состоялась 17 ноября и была приурочена к 230-летию восшествия монарха на престол. В храме также провели панихиду и возложили цветы к его могиле, пишет МК в Петербурге.

Поскольку Павел I начал править в день смерти своей матери Екатерины II, участники мероприятия почтили память обоих монархов. На церемонии присутствовали епископ Вениамин Кронштадтский, вице-губернатор Наталья Чечина и глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков. Для посетителей с нарушениями слуха организовали сопровождение сурдопереводчика.

Восстановление иконы стало частью проекта Государственного музея истории Санкт-Петербурга по возвращению исторического мемориального убранства Петропавловского собора. Как рассказала главный научный сотрудник музея Мария Логунова, реализация инициативы потребовала поиска финансовой и административной поддержки, а также людей, готовых участвовать в работе. Она поблагодарила коллег и представителей Русской православной церкви за помощь.

Мерные иконы создавали в XVII–XVIII веках в день крещения ребенка. Их размеры соответствовали росту и ширине плеч младенца, а на образе изображали святого покровителя. После смерти человека икону могли разместить у его захоронения. В Петропавловском соборе ранее находились два таких образа — у могил Петра I и Павла I.

Икону Павла Первого написали вскоре после его рождения. На ней изображен апостол Павел, а в верхней части — Ветхозаветная Троица. Размеры образа составляли 51,17 сантиметра в длину и 14,4 сантиметра в ширину. В 1826 году икону торжественно перенесли в Петропавловский собор, однако в XX веке она была утрачена.

В марте 2026 года новую икону по историческим иконописным аналогам создал руководитель иконописно-реставрационной мастерской Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко.

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Фото: Piter.tv